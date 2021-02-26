ФБР пообещало 250 тысяч долларов за сведения о россияне Килимнике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральное бюро расследований пообещало вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать фигуранта расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы гражданина России и Украины Константина Килимника.

«ФБР предлагает вознаграждение до $250 тыс. за информацию, которая поможет арестовать Килимника», - говорится в заявление ФБР, опубликованного в Twitter, где отмечается, что ордер на арест Килимника был выдан в июне 2018 года в связи с его обвинениями в препятствии следствию.

ФБР заявило, что Килимник обвиняется в намерении коррупционным путем убедить кого-то отсрочить дачу показаний в рамках судебного разбирательства или отказаться от нее.

Килимник был бизнес-партнером Пола Манафорта, который руководил предвыборным штабом бывшего президента США Дональда Трампа, а также его офисом в Киеве.

Напомним, что расследованием о попытках вмешательства в американские выборы в 2016 году, которые приписывали России, занимался Мюллер. По итогам расследования он заявил, что Москва пыталась оказывать воздействие на ход президентских выборов в США. При этом он признал, что расследование не выявило сговора выигравшего на выборах Трампа с российской стороной. Экс-глава Белого дома в свою очередь называл это расследование «охотой на ведьм».