В России предложили ввести гарантированную минимальную зарплату для бюджетников

Председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения выступил за введение минимальных должностных окладов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России следует ввести единую систему минимальных должностных окладов, которые станут гарантированной частью зарплаты, заявил председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал.

- Это гарантированная часть зарплаты, которая должна обеспечивать человеческое существование. Она должна составлять для врачей не менее 150% от средней зарплаты по стране, а для регионов с высокой зарплатой - не менее 150% от средней по региону. У фельдшеров и акушерок не менее 120%, у медсестер — не менее 100%, а у младшего медперсонала — не менее 70% от средней зарплаты. Это не в среднем, а персонально у каждого работника должен быть такой оклад, - заявил Андрей Коновал сайту "Комсомольской правды".

Материал KP.ru о том, почему зарплаты бюджетников растут быстрее в официальных данных, чем на деле, можно прочитать здесь.