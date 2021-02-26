Депутат Драпенко предложила ввести новый метод взыскания алиментов

Депутат Драпенко предложила ввести новый метод взысканий алиментов Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила ввести в России новый метод взыскания алиментов.

Для этого нужно создать специальный фонд, откуда будут выплачивать деньги, если добровольно взыскать их не удается. А неплательщика нужно объявлять в международный розыск.

- Мы предлагаем создать государственный фонд для выплаты алиментов, который будет выплачивать деньги ребенку не меньше прожиточного минимума, - рассуждает парламентарий.

Возложить вопросы «выбивания» долгов с алиментщика, парламентарий тоже предлагает на государство.

Тот, кто не будет платить добровольно, должен оказаться в тюрьме.

- Я встречала в тюрьмах злостных алиментщиков, которые получали реальные сроки, - заявила Драпеко ФАН.

Инициатива, на ее взгляд, вполне реальная. Создать фонд помощи семьям нерадивых алиментщиков возможно и это станет хорошей поддержкой.

- У нас уже подписаны соглашения со странами СНГ и ЕС о розыске, потому что такие родители часто уезжают из страны, чтобы не платить. Мы обязались разыскивать алиментщиков, уезжающих из своих стран. Я думаю, что это нормальная практика, — считает Драпеко.