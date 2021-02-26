В небе над Ереваном слышны двигатели боевой авиации Фото: REUTERS

В пятницу, 26 февраля, в небе над Ереваном слышны двигатели боевой авиации. Об этом сообщает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Как писал сайт kp.ru, с самого утра сторонники оппозиции, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали прибывать в палаточный лагерь, который разбит прямо на проезжей части около ограждения парламента Армении. Многие сторонники оппозиции ночевали в разбитом на улице лагере и жгли костры, чтобы согреться.

Президент Армении Армен Саркисян сообщил о своих планах провести встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил республики Оником Гаспаряном для обсуждения ситуации в стране.

Напомним, днем ранее, 25 февраля, военные Армении потребовали отставки премьер-министр республики, а также всего правительства страны, заявив, что кабмин «больше не в состоянии принимать адекватные решения». Пашинян назвал такие требования попыткой военного переворота, и объявил об увольнении главы Генштаба ВС, позже он вышел на улицу со своими сторонниками, и сообщил, что вопрос о его уходе с поста главы правительства должны решить жители республики.