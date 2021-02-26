Минздрав Украины рассказал о побочных эффектах от вакцины AstraZeneca Фото: REUTERS

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил о регистрации в стране нескольких заявлений о неблагоприятных последствиях после прохождения вакцинации от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca

Замминистра заявил, что первый самолет с 500 тысячами доз вакцины AstraZeneca прилетел из Индии в минувший вторник, 23 февраля, а уже на следующий день началась вакцинация жителей. Первым укол сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в COVID-отделе в Черкасской областной больницы. Всего за два дня привились 1 338 граждан, и по состоянию на пятницу, 25 февраля, поступило семь сообщений о побочных эффектах.

«По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные», - сообщил он.

Ляшко рассказал, что один случай был зарегистрирован в Черниговской области и шесть - в Черкасской.

Напомним, вакцину компании AstraZeneca на Украине зарегистрировали во вторник, 23 февраля. Это стала первая и пока единственная вакцина от COVID-19 одобренная в стране.