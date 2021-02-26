Гиперзвуковую ракету «Циркон» запустят с подлодки «Северодвинск» Фото: REUTERS

В 2021 году гиперзвуковую ракету «Циркон» намерены применить с борта атомной подводной лодки (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, в планах совершить по меньшей мере один пуск оружия с субмарины «из надводного положения и минимум один - из подводного», позже собираются сделать «решение о его принятии на вооружение как в составе надводных, так и в составе подводных носителей».

Как отметил источник издания, ранее уже были проведены испытательные пуски ракеты «Циркон» с погружного стенда. Источник не уточнил сроки проведения соответствующих тестов.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что система управления огнем российского танка Т-14 «Армата» проявила на испытаниях способность самостоятельно, без участия экипажа, находить и распознавать цели на поле боя. Это произошло впервые в истории танкостроения.