Президент Киргизии Садыр Жапаров во время визита в Россию подарил Владимиру Путину меч

Садыр Жапаров побывал с визитом в России 24 и 25 февраля. Фото: Сайт Кремля

Президент Киргизии Садыр Жапаров во время визита в Россию подарил президенту России Владимиру Путину меч.

- Этот меч был сделан очень хорошими мастерами у нас в Кыргызстане, - рассказал Жапаров в интервью "Российской газете".

Напомним, 24 и 25 февраля новый президент Киргизии Садыр Жапаров был с визитом в Москве. Он встретился с Путиным, председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.