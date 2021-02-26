Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Президент Киргизии Садыр Жапаров во время визита в Россию подарил Владимиру Путину меч

Визит в Москву стал первой официальной поездкой киргизского лидера в должности главы государства
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Садыр Жапаров побывал с визитом в России 24 и 25 февраля. Фото: Сайт Кремля

Садыр Жапаров побывал с визитом в России 24 и 25 февраля. Фото: Сайт Кремля

Президент Киргизии Садыр Жапаров во время визита в Россию подарил президенту России Владимиру Путину меч.

- Этот меч был сделан очень хорошими мастерами у нас в Кыргызстане, - рассказал Жапаров в интервью "Российской газете".

Напомним, 24 и 25 февраля новый президент Киргизии Садыр Жапаров был с визитом в Москве. Он встретился с Путиным, председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.