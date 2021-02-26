Видео митинга в Ереване 26 февраля: сторонники оппозиции собрались на проспекте Баграмяна

Оппозиция вышла на улицы Еревана. Фото: REUTERS

Сторонники оппозиции, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на проспекте Баграмяна в центре столицы республики, где ранее был разбит палаточный лагерь. Сайт kp.ru публикует видео митинга в Ереване в пятницу, 26 февраля.

Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц оппозиция продолжает собираться у здания парламента республики, где ранее планировали провести заседание для отмены военного положения, которое до сих пор действует в Армении и запрещает подобные митинги оппозиции. Но на это заседание не явилась партия власти.

С самого утра сторонники оппозиции начали прибывать в палаточный лагерь Фото: Александр КОЦ

Как писал сайт kp.ru, с самого утра сторонники оппозиции начали прибывать в палаточный лагерь, который разбит прямо на проезжей части около ограждения парламента Армении, а многие из них ночевали в расставленных на улице палатках и жгли костры, чтобы согреться. Днем в небе над Ереваном слышны двигатели боевой авиации.

Полицейские машины на улицах Еревана. Фото: Александр КОЦ

Напомним, в четверг, 25 февраля, военные Армении потребовали отставки премьер-министр республики и всего правительства страны, указав на то, что кабмин не может больше «принимать адекватные решения». Пашинян, назвав эти требования попыткой военного переворота, объявил об увольнении главы Генштаба ВС, а позже вышел на улицу со своими сторонниками, и заявил, что вопрос о его уходе с поста главы правительства должны решить жители республики.