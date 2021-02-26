Две предполагаемые трещины на МКС оказались царапинами

Обследование еще одного участка на Международной космической станции (МКС) не показало наличие в нем трещин. Об этом сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков, уточнив, что в двух случаях из трех речь шла о трещинах.

«В одном месте - это царапина. В другом месте - это скол», - сказал космонавт в ходе переговоров экипажа с Центром управления полетами (ЦУП), которые транслирует NASA.

Как сообщил представитель ЦУПа, остается еще одно место, расположенное под трубой, там может располагаться трещина. Работы по его временной изоляции планируется начать в другие дни.