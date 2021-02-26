Захарова: Россия решительно осуждает авиаудар США по Сирии

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва решительно осуждает авиаудар военных США по Сирии. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, призвав Вашингтон к уважению территориальной целостности страны.

«Мы решительно осуждаем подобные действия, призываем к уважению территориальной целостности Сирии», - заявила дипломат в ходе брифинга в пятницу, 26 февраля.

Захарова отметила, что Министерство иностранных дел России подтверждает неприятие «любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов».

Напомним, ранее в Пентагоне подтвердили, что в ответ на атаки на объекты США в Ираке американские военные приняли решение разбомбить несколько объектов проиранских сил, расположенных на территории Сирии. Как утверждают в Вашингтоне, речь идет об объектах, принадлежащих террористическим группировкам.