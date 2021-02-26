Песков заявил об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса в России

Дефицита вакцин от коронавирусной инфекции в России нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что темпы вакцинации населения будут повышаться.

«Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита. Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложение … Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться», - сказал заявил представитель Кремля.

Как отметил Песков, по мере того как будут расти темпы вакцинации, будут увеличиваться и производственные мощности. «Пока в этом плане процесс достаточно гармоничный», - подчеркнул он, добавив, что темпы вакцинации в стране «соответствуют периоду».