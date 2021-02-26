Мария Захарова назвала антироссийскими действия Франции по делу Навального

Мария Захарова выступила на брифинге по текущим вопросам внешней политики Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия с недоумением воспринимает отказ Франции от ответа на устное послание Москвы о нестыковках в деле Алексея Навального, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.

Дипломат также отметила, что Франция не реагирует на запросы России, поэтому Москва расценивает действия Парижа как проявление двойных стандартов.

- Париж стал активным участником антироссийской политики. За свои слова надо отвечать, - заявила Мария Захарова.

Представитель МИД также отметила, что власти Германии и Франции заявили о своей некомпетентности в теме дела Навального, как только Россия предложила "поговорить на языке не ультиматов, а фактов".

- Нам говорят - "Мы в Берлине, во Франции, не являемся специалистами в данной теме, в которой вас обвиняем", - добавила Мария Захарова.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Мария Захарова заявила, что западные страны "придумали отравление Алексея Навального для поддержания образа агрессивной России".