В России выявлено 11 новых заражённых коронавирусом

В Москве за сутки зафиксировано 1 336 новых случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 11 086 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России. Среди новых заражённых у 11,9% пациентов не было никаких симптомов коронавируса. Также отмечается, что новые заболевшие есть во всех 85 регионах России. Общее число зарегистрированных случаев заражения составляет в России 4,2 миллиона.

Больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Москве - 1 336 человек. На втором месте Санкт-Петербург, где выявили 947 заболевших. На третьем месте Московская область. Там за сутки выявлено 502 новых случая заражения.

За сутки смогли выписаться после прохождения лечения от коронавируса 15 722 человека. Всего за время пандемии в России выздоровели 3,7 миллиона пациентов.

От заражения коронавирусом за сутки умерли 428 человек, а за время эпидемии COVID-19 скончались уже 85 304 человека.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Россия лучше многих иностранных государств преодолевает пандемию коронавируса.