Песков сообщил, что все договоренности по Карабаху пока реализуются

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все договоренности по Карабаху пока реализуются. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что на данный момент в Кремле не видят угрозы для действия трехсторонних договоренностей о прекращении военных действий в регионе.

«Нет, пока все реализуется», - сказал представитель Кремля, уточнив, что несмотря на события в Армении, очень важно по-прежнему идти по пути реализации тех договоренностей, которые были ранее достигнуты.

Напомним, 9 ноября 2020 года президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев приняли совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. После этой заключения этого договора Ереван и Баку остановили длившийся с 27 сентября военный конфликт на линии соприкосновения в регионе.

Однако, как писал сайт kp.ru, 25 февраля военные Армении потребовали отставки премьер-министр республики и всего правительства страны, указав на то, что кабмин не может больше «принимать адекватные решения». На следующий день сторонники оппозиции, выступающие за отставку Пашиняна, с самого утра стали собраться на проспекте Баграмяна в центре Еревана, где проходит митинг.