Дмитрий Чернышенко назначен руководителем Координационного центра правительства РФ

Дмитрий Чернышенко Фото: Александр ГЛУЗ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Чернышенко, занимающего пост вице-премьера, руководителем Координационного центра российского правительства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Постановление о создании Координационного центра было подписано 12 февраля. Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, новая структура создаётся для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации стратегических задач и проектов.

Кроме того, Координационный центр должен обеспечивать взаимодействие министерств, ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени. «Текущие задачи все чаще требуют от правительства скорости реакции в процессе анализа ситуации и принятия решений», - говорится в заявлении кабмина.

Как уточняют в правительстве, фактически Координационный центр будет представлять межведомственную экспертно - аналитическую цифровую платформу, в режиме реального времени поддерживающую принятие кабмином оперативных мер.