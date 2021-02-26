Глава национального родкомитета предложила вернуть оценки за поведение школьников

В России предложили вернуть оценки за поведение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила вернуть оценки за поведение школьников. Это поможет приструнить хулиганов и улучшить дисциплину в образовательном учреждении.

Она отметила, что порой дети ссорятся и это нормально. Но бывает так, что появляется ребенок с дефицитом внимания, который превращается в настоящую головную боль всего класса.

Сегодня справиться с таким ребенком почти нет возможности. Оставлять на второй год детей с отклонениями в поведении нельзя, равно как и отчислить из школы.

В итоге страдает весь класс, даже те, кто хотят учиться, не могут усваивать материал из-за нарушенной дисциплины.

- Родители других учеников могут написать претензию, обязательно в письменном виде. После этого руководство школы вправе инициировать медиацию для решения конфликта. Нужно понимать, просто хулиганство это или какое-то серьезное отклонение ментального характера. Вопрос также решается в судебном порядке, - отметила Ирина Волынец.

Так как процедуры не самые быстрые, то дети и учителя перед лицом хулигана остаются почти беззащитны. В этом случае пригодилась бы оценка за поведение.

В таком случае будет хоть какой-то рычаг воздействия на хулигана.

- Думаю, что даже появление некоей школьной полиции приведет к тому, что мы просто погрязнем в разборках, - прокомментировала ФАН Волынец.