Противники Пашиняна в Ереване требуют не подписывать отставку главы Генштаба Фото: Александр КОЦ

Сторонники оппозиции, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, переместились к администрации президента республики, чтобы потребовать не подписывать принятую ранее главой правительства отставку главы Генштаба.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, после митинга, прошедшего около парламента Армении, оппозиция переместилась к администрации президента, где потребовала не подписывать отставку главы Генштаба, после чего пошла дальше по проспекту Баграмяна.

С самого утра противники Пашиняна начали прибывать в палаточный лагерь, который разбит прямо на проезжей части около ограждения парламента Армении, а многие из оппозиции ночевали в расставленных на улице палатках и жгли костры, чтобы согреться.

Напомним, в четверг, 25 февраля, Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министр республики и всего правительства страны, заявив, что кабмин не в состоянии больше «принимать адекватные решения». Пашинян, назвав такие требования попыткой военного переворота, заявил об увольнении главы Генштаба Вооруженных сил.