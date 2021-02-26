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Политика

Песков обвинил Киев в плачевном состоянии экономических отношений России и Украины

В Кремле опасаются развитие реакционной политики украинских властей против оппозиции
Ася КУЗНЕЦОВА
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Кремль опасается, что реакционная политика Киева против оппозиции будет набирать обороты

Кремль опасается, что реакционная политика Киева против оппозиции будет набирать обороты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономические отношения России и Украины пришли в плачевное состояние по вине Киева, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Подобное плачевное состояние, конечно же, мы наблюдаем по вине украинского руководства, которое фактически отказывается от каких-либо отношений и выбирает очень недружественный, а зачастую даже враждебный путь, - ответил Песков журналистам.

Представитель Кремля также назвал мизерным нынешний торговый оборот России и Украины по сравнению с потенциалом сотрудничества двух стран.

Песков также сообщил, что в Кремле опасаются развития реакционной политики украинских властей против оппозиции.

- Есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине, - прокомментировал Песков сообщения об обысках в киевском офисе украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Глава пресс-службы Путина заявил, что "подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность".

Украинский кризис