Захарова: Twitter превращается в инструмент диктата в руках Запада

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что соцсеть Twitter из независимой площадки стремительно превращается в инструмент диктата Запада.

«Вынуждены вновь заметить, что Twitter стремительно вырождается из независимой дискуссионной площадки в инструмент всемирного цифрового диктата в руках западного истеблишмента», - заявила дипломат.

Напомним, в минувший вторник, 23 февраля, соцсеть Twitter сообщила о блокировке 100 аккаунтов, якобы имеющих отношение к России, которые, по заявлению платформы, вероятнее всего имели цель «ослабить стабильность и надежность НАТО», а также были «направлены против США и Европейского Союза».

Как писал сайт kp.ru, после этого инцидента министр иностранных дел России Сергей Лавров. Призвал выработать международные правила по регулированию социальных сетей, которые, по его словам, могут помочь избежать цензуры и манипулирования со стороны их руководства.