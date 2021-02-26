Около 4 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса

В России около 4 млн человек уже прошли вакцинацию от коронавируса Фото: REUTERS

В России около четырёх миллионов человек прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико на конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".

В презентации Брико отмечается, что к 10 февраля 2021 года вакцину от коронавируса получили уже 3,9 миллиона человек.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января.