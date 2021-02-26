Во ФСИН заявили, что Навальному ничего не угрожает в колонии Фото: REUTERS

Алексею Навальному в колонии, где он будет отбывать наказание по делу «Ив Роше», ничего не угрожает. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, указав на отсутствие каких-либо угроз для безопасности и здоровья блогера.

«Я гарантирую, что никакой угрозы здоровью и жизни не существует», - заявил он, подтвердив, что блогер был этапирован в колонию, и пообещав, что ФСИН обеспечит ему нормальные условия.

Как отметил Калашников, блогер будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. «Если пожелает, будет привлечен к производственной деятельности», - добавил директор ФСИН, не уточняя, в какую именно колонию этапирован Навальный.

«Там, где он должен сейчас находиться, все сделано в рамках закона», - заявил Калашников.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы поддержал ходатайство ФСИН и заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный, отправив его в колонию общего режима. Как писал сайт kp.ru, накануне адвокат Вадим Кобзев сообщил, что блогер был этапирован из СИЗО-1 ФСИН России