Песков прокомментировал возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя видео с российскими дипломатами, которые покидали Северную Корею пешком, толкая дрезину по рельсам, отметил напряженность и суровость дипломатической службы, предложив уточнить подробности у Министерства иностранных дел.

«Послушайте, дипломатическая служба, она очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной, элегантной. На самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты», - заявил представитель Кремля.

Напомним, российским дипломатам пришлось проехать три часа на поезде, два часа на автобусе и более километра между границами Северной Корее и России толкать дрезину с детьми и вещами. Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 26 февраля, дипработники прилетели в Москву из Владивостока.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сожалением отметила, что такой путь возвращения связан с жёстким режимом, введенным в КНДР в связи с COVID-19, уточнив, что это власти уже не в первый раз позволяют покинуть страну только такими «исключительными способами».