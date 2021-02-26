Лукашенко: Ни один мой ребёнок не будет президентом в Беларуси после меня

Александр Лукашенко заявил, что его дети не будут возглавлять страну после него Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто из его детей не будет занимать пост главы государства после него.

- Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребёнок президентом в Беларуси не будет после меня, - приводит БелТА слова Александра Лукашенко.

Такое заявление Лукашенко сделал во время заседания Олимпийского собрания страны сегодня, 26 февраля. На нем проходило избрание президента Национального олимпийского комитета.

Александр Лукашенко предложил на эту должность своего сына Виктора. И сообщил, что уволит его в случае избрания с должности помощника президента по национальной безопасности:

- И Виктор, если вы его изберёте [на пост главы НОК - прим.ред], не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями, - пояснил белорусский президент.

В итоге Олимпийское собрание поддержало кандидатуру Виктора Лукашенко на пост президента НОК.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по слова Лукашенко, за интеграцию с Россией выступает более 70% белорусов.