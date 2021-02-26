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Политика

Лавров: США предупредили Россию за пять минут до удара по Сирии

Глава МИД также сообщил, что есть информация об отказе США уходить из Сирии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сергей Лавров заявил, что Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии

Сергей Лавров заявил, что Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооружённые силы США предупредили российских военных за несколько минут до нанесения авиаудара по Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Наших военных предупредили за 4-5 минут. Но это ничего не даёт - уведомление, когда удар уже наносится. Это касается военной стороны дела. На это нельзя смотреть в отрыве от того, что США находятся в Сирии незаконно. Включая резолюции Совбеза ООН. И мы уже ни раз выражали озабоченность тем, что делают США в Сирии. Они продолжают разыгрывать карту сепаратизма, блокировать, используя свои рычаги давления, - отметил глава МИД России.

Сергей Лавров также сообщил, что, по некоторым данным, США вообще не собираются уходить из Сирии. Он добавил, что Москва будет выяснять этот вопрос с Вашингтоном.

Вчера, 25 февраля, как сообщал сайт KP.ru, США нанесли несколько авиаударов по объектам проиранских сил на территории Сирии. Помощник министра обороны США по связям с общественностью контр-адмирал Джон Кирби заявил, что авиаудар был нанесён по указанию президента США Джо Байдена.

Официальный представитель Пентагона назвал удары "ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке". Он также отметил, что США нанесли удары из-за продолжающихся угроз.