Лавров: США предупредили Россию за пять минут до удара по Сирии

Вооружённые силы США предупредили российских военных за несколько минут до нанесения авиаудара по Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Наших военных предупредили за 4-5 минут. Но это ничего не даёт - уведомление, когда удар уже наносится. Это касается военной стороны дела. На это нельзя смотреть в отрыве от того, что США находятся в Сирии незаконно. Включая резолюции Совбеза ООН. И мы уже ни раз выражали озабоченность тем, что делают США в Сирии. Они продолжают разыгрывать карту сепаратизма, блокировать, используя свои рычаги давления, - отметил глава МИД России.

Сергей Лавров также сообщил, что, по некоторым данным, США вообще не собираются уходить из Сирии. Он добавил, что Москва будет выяснять этот вопрос с Вашингтоном.