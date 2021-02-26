Губернатор Василий Орлов: «Мы улучшили все основные процедуры, которые необходимы для старта и ведения бизнеса в Приамурье»

Губернатор Василий Орлов обсудил упрощение процедур ведения бизнеса в Амурской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Амурской области сокращают сроки, необходимые для регистрации бизнеса. Предприниматели теперь тратят меньше времени на открытие собственного дела, получение разрешения на строительство или постановку участка на кадастровый учет. По словам губернатора Василия Орлова, такие меры благоприятно влияют на инвестиционный климат в регионе, и добиться этого удалось при плотном взаимодействии с предпринимательским сообществом.

- Деловой и инвестиционный климат региона шестой год подряд оценивается Национальным рейтингом Агентства стратегических инициатив. За это время мы смогли улучшить все основные процедуры, которые необходимы для старта и ведения бизнеса в Приамурье, что позволило в прошлом году войти в 30-ку лучших регионов страны. Произошло это в первую очередь за счет того, что мы кардинально изменили подход к взаимодействию с предпринимателями. Значительная часть решений у нас принимается прежде всего на основе оценки и замечаний бизнес-сообщества, - отметил губернатор Амурской области. - Необходимо в дальнейшем сохранить и регулярно совершенствовать систему получения обратной связи от бизнеса.

Глава Приамурья 26 февраля обсудил дальнейшее упрощение процедур ведения бизнеса во время совещания с региональным правительством. Руководители областных министерств и федеральных ведомств рассказали губернатору, какие сроки сейчас действуют на территории региона. Так, срок регистрации юридических лиц в Приамурье по сравнению с прошлым годом был сокращен с 5 до 2 дней. Региональное министерство строительства и архитектуры собирается уменьшить время на получение разрешения на строительство до 65 дней. Сейчас на эту процедуру уходит в среднем 81 день. Этот срок можно снизить за счет одновременного прохождения процедур по выдаче градостроительного плана и заключения договоров на техническое присоединение к сетям.

Сократить сроки рассмотрения документов планирует и Минимущество региона. В прошлом году на регистрацию прав собственности в среднем требовалось 6 рабочих дней, а постановка на кадастровый учет занимала чуть больше 25 дней. Представители министерства хотят сократить этот срок еще на несколько дней.

Губернатор Василий Орлов также обратил внимание на вопрос доступности трудовых кадров бизнеса. Чтобы улучшить ситуацию, в регионе проводится аккредитация и модернизация программ среднего профессионального образования. С этого года в Приамурье действует еще одна мера поддержки: студенты, совмещающие учебу и работу по профессии, раз в полугодие будут получать единовременную выплату в 30 тысяч рублей.