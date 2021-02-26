МИД требует от Берлина объяснить ситуацию с экс-охранником концлагеря Фридрихом Бергером

Мария Захарова: Москва будет добиваться от Берлина прояснения ситуации вокруг Фридриха Бергера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти настаивают на том, чтобы бывшему охраннику нацистского концлагеря Нойенгамме Фридриху Бергеру предъявили обвинения, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат также отметила, что Россия одобряет решение США выдворить Бергера и будет выяснять у Германии, почему нацистский преступник не находится под стражей. Захарова также отметила, что есть данные о закрытии дела против 95-летнего Бергера из-за отсутствия вины.

- По имеющейся информации, Фридрих Бергер находится на пенсионном обеспечении Германии, в том числе с учётом его службы в годы войны. По прибытии в ФРГ его лишь допросили и не взяли под стражу. Со своей стороны намерены настойчиво добиваться от германских властей прояснения ситуации вокруг Фридриха Бергера и предъявления ему официальных обвинений, - заявила Захарова на брифинге 26 февраля.

Представитель МИД также отметила, что "гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности", и Россия останется непреклонной в этом вопросе.