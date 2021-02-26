Правительство Германии назвало четыре варианта действий по «Северному потоку — 2» Фото: REUTERS

Правительство Германии и входящие в коалицию партий в Бундестаге фракции рассматривают четыре варианта действий по проекту «Северный поток — 2». Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщило издание Handelsblatt, ссылаясь на свои источники.

В материале газеты говорится, что противники строительства газопровода «разочарованы» тем, что американский Государственный департамент решил отказаться от дополнительных санкций против трубопровода. Несмотря на то, что администрация США считает этот проект ошибкой, она готова к диалогу с ФРГ о будущем газопровода. На этом фоне немецкие власти обсуждают вопрос, как «удовлетворить» американскую сторону и заставить ее полностью отказаться от санкций.

Одним из возможных вариантов в Германии считают применение к трубопроводу «механизма отключения» - прекращения поставок газа по нему в случае сокращения российской стороной объемов транспортируемого через Украину газа. Этот сценарий вызывает много вопросов как с политической, так и с юридической точки зрения. Эксперты предупредили, что ФРГ, воспользовавшись таким вариантом действий, «выстрелит себе в ногу»: цены на газ в таком случае взлетят, а участвовавшие в строительстве компании потребуют возмещения ущерба.

Вторым сценарием действий является приостановка строительства на время проведения переговоров со Штатам. В рамках данного сценария обсуждается возможность формирования комиссии, куда вошли бы представители от США и Евросоюза.

Третий сценарий предусматривает существенное увеличение инвестиций в украинский энергетический сектор и усиление кооперации в энергетической сфере, а также изучение возможностей поставок в будущем из Украины «зеленого» водорода.

Четвертый вариант действий - доведение строительства «Северного потока — 2» до конца, несмотря на критику и угрозы. Однако правительство ФРГ опасается, что этот сценарий приведет к ухудшению отношений с американцами. Немецкие власти рассчитывают найти пакетное решение, которое бы позволило достигнуть компромисса.

Как сообщал сайт kp.ru, строительство газопровода уже близится к завершению. На этом фоне американское издание National Interest опубликовало материал, в котором назвало реализацию проекта «очередной победой» российского президента.