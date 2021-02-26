Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Оппозиция: Президент Армении не утвердил отставку главы Генштаба

Армен Саркисян пока что не принял конкретного решения по увольнению Оника Гаспаряна
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Президент Армении не утвердил отставку главы Генштаба

Президент Армении не утвердил отставку главы Генштаба

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Армении Армен Саркисян вернул в правительство с возражениями ходатайство Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Об этом в пятницу, 26 февраля, пишет издание Sputnik Армения в своем Telegram-канале, ссылаясь на информацию от оппозиционеров по итогам их встречи с главой государства.

Армянский оппозиционер Ванецян сообщил чуть позже, что президент продолжит консультации с политическими силами по вопросу увольнения главы Генштаба. Конкретного решения по данному вопросу пока что нет. Встреча президента с начальником Геншатба ожидается сегодня.

В интервью изданию РИА Новости помощник президента Армении опроверг сообщения о том, что глава государства вернул премьер-министру документы на увольнение начальника генштаба..

Напомним, днем ранее армянские военнослужащие потребовали отставки премьер-министр республики Никола Пашиняна и всего правительства в целом, заявив, что они «не способны более принимать адекватные решения в кризисной ситуации». Глава кабмина Армении назвал такие требования попыткой военного переворота, и заявил об увольнении главы Генштаба ВС.

После этого Никол Пашинян вышел на улицу со своими сторонниками, заявив, что вопрос его ухода с должности должен решать исключительно народ республики. Противники Пашиняна также устроили массовые протест: они разбили палаточный лагерь в центре Еревана около здания парламента, требуя отставки премьера.

Накануне президент Армении уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Тирана Хачатряна.