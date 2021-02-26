Оппозиция: Президент Армении не утвердил отставку главы Генштаба

Президент Армении не утвердил отставку главы Генштаба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Армении Армен Саркисян вернул в правительство с возражениями ходатайство Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Об этом в пятницу, 26 февраля, пишет издание Sputnik Армения в своем Telegram-канале, ссылаясь на информацию от оппозиционеров по итогам их встречи с главой государства.

Армянский оппозиционер Ванецян сообщил чуть позже, что президент продолжит консультации с политическими силами по вопросу увольнения главы Генштаба. Конкретного решения по данному вопросу пока что нет. Встреча президента с начальником Геншатба ожидается сегодня.

В интервью изданию РИА Новости помощник президента Армении опроверг сообщения о том, что глава государства вернул премьер-министру документы на увольнение начальника генштаба..

Напомним, днем ранее армянские военнослужащие потребовали отставки премьер-министр республики Никола Пашиняна и всего правительства в целом, заявив, что они «не способны более принимать адекватные решения в кризисной ситуации». Глава кабмина Армении назвал такие требования попыткой военного переворота, и заявил об увольнении главы Генштаба ВС.

После этого Никол Пашинян вышел на улицу со своими сторонниками, заявив, что вопрос его ухода с должности должен решать исключительно народ республики. Противники Пашиняна также устроили массовые протест: они разбили палаточный лагерь в центре Еревана около здания парламента, требуя отставки премьера.

Накануне президент Армении уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Тирана Хачатряна.