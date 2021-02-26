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Политика

Украина введёт санкции против бизнесменов, близких к Лукашенко

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать ограничения со стороны украинских МИД, Минэкономики и Госпогранслужбы
Источник:kp.ru
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел, Министерству экономики и Государственной пограничной службе ввести санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, близких к президенту республики Александру Лукашенко, сообщил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

- На ваше обращение относительно возможности внесения на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к белорусским лицам сообщаем, что МИД, Минэкономики и администрации Госпогранслужбы поручено рассмотреть данный вопрос, - передал депутат Гончаренко ответ Шмыгаля. Он опубликован в Telegram-канале депутата.