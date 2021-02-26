Юрий Соломин переболел коронавирусом и был выписан из больницы

Юрия Соломина выписали из больницы после заражения коронавирусом Фото: Евгения ГУСЕВА

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра, Юрия Соломина, выписали из больницы. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.

- Юрия Мефодьевича только что выписали из больницы, и мы отправили за ним машину. Он давно уже рвется в театр, где мы все его очень ждем, - приводит слова Михайловой РИА Новости.

Напомним, 16 февраля Юрий Соломин попал в больницу с коронавирусом. Правда, сами симптомы появились у артиста еще несколько дней назад, но он не сразу решился на госпитализацию. К счастью, болезнь протекала не в тяжелой форме, и в скором времени его выписали.

Юрий Соломин сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принесли картины "Адъютант его превосходительства", "Красная палатка", «Дерсу Узала», «Летучая мышь», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», "ТАСС уполномочен заявить…» и многие другие. Артист прослужил в Малом театре более 60 лет. А с 1988 года занимает должность худрука театра.