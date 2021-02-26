У "МЮ" будет грозный соперник в плей-офф Лиги Европы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 26 февраля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы. В эту стадию не смогли пробиться футболисты российских команд - ФК "Краснодар" проиграл в гостях 0:1 загребскому "Динамо" и покинул розыгрыш соревнований.

По итогам жеребьевки образовалось немало интересных пар турнира. Так, донецкий "Шахтер" будет играть против итальянской "Ромы". А киевское "Динамо" будет противостоять "Вильярреалу" (Испания). Но самой яркой игрой на этой стадии Лиги Европы станет битва "Манчестер Юнайтед" и итальянского "Милана".

Первые матчи запланированы на 11 марта, ответные - спустя неделю.

СПРАВКА "КП"

Все пары 1/8 финала Лиги Европы 2020/2021

«Манчестер Юнайтед» – «Милан»

«Олимпиакос» – «Арсенал»

«Динамо» Загреб – «Тоттенхэм»

«Динамо» Киев – «Вильярреал»

«Рома» – «Шахтер»

«Аякс» – «Янг Бойз»

«Славия» Прага – «Рейнджерс»

«Мольде» – «Гранада»