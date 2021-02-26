В Самарской области работают над внедрением школьного инженерного творчества в реальную экономику

Вуз и IT-куб подписали соглашение

В Самарской области один из ведущих вузов региона заключил соглашение о сотрудничестве с IT-кубом – центром высокотехнологичного детского творчества. Символично, что такое соглашение было подписано в 2021 году, а он решением Президента РФ был объявлен годом науки и технологий. Такая схема работы решает главную задачу – раннюю профориентацию детей, возможность для них стать востребованными, квалифицированными специалистами.

- Достичь этой цели нам позволяет национальный проект «Образование». Благодаря ему мы создали единую сеть системы дополнительного образования. В нее включены 40 мини-технопарков, созданных по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, 87 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», «Дом научной коллаборации», два Кванториума и «IT-куб». Соглашение в вузом — это очень важный шаг вперед. Уверен, что у наших школьников появятся новые возможности для раскрытия талантов, - рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Директор IT-куба Алексей Богатов уверен, что такое соглашение и совместная работа с вузом - важный шаг на пути к развитию и достижению целей. И самое главное, такое совместное развитие станет серьезным шагом к интеграции инженерного творчества школьников в реальный сектор экономики. При этом вуз и учреждение будут развивать кадровый потенциал региона.