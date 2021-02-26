ВОЗ изучает версию о возникновении коронавируса на еще одном рынке в Ухане Фото: REUTERS

Специалисты ВОЗ изучают версию о возможности возникновения коронавирусной инфекции на еще одном продовольственном рынке в китайском Ухане. Пока что эксперты не удалось установить связь между «нулевым пациентом» (первым зараженным) и рынком «Хуанань», пишет в пятницу, 26 февраля, издание The Wall Street Journal.

- Житель Уханя Чэнь, который заразился коронавирусной инфекцией 8 декабря 2019 года, сообщил специалистам Всемирной организации здравоохранения, что его родители совершали покупки на другом местном продовольственном рынке. Это позволило экспертам сделать вывод о том, что коронавирус мог впервые передаться от животного к человеку ранее, чем считалось. Он могу распространяться по другому рынку в Ухане до вспышки на рынке «Хуанань», - говорится в материале издания.

Сообщается, что тесты на наличие коронавирусной инфекции у родителей «нулевого пациента» показали отрицательный результат, однако неизвестно, когда они были сделаны и проводили ли врачи тесты на антитела.

Как писал сайт kp.ru, изучающие происхождение коронавируса эксперты ВОЗ в начала января посетили Уханьский институт вирусологии, больницы, где лечили первых инфицированных, а также рынок морепродуктов Хуанань и рынок Байшачжоу. Специалисты сообщили, что китайская лаборатория, которую многие обвиняют в утечке вируса, «устроена выше всяких похвал».