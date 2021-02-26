В МВД не стали комментировать данные о якобы двойном гражданстве Юлии Навальной

Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем телеграм-канале пост о наличии у Юлии Навальной гражданства Германии Фото: Instagram.com

В Министерстве внутренних дел России не стали комментировать информацию о якобы наличии у Юлии Навальной гражданства Германии.

- Операторы и другие лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия персональных данных, - приводит ответ представителей МВД агентство РИА Новости.

Напомним, сегодня, 26 февраля, дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своём Telegram-канале фото немецкого удостоверения личности, в котором указано, что оно якобы принадлежит Юлии Навальной-Абросимовой. Артемий Лебедев также отметил, что документ выдан в 2019 году.

- Это фейк. Факт проверен, - позже написал Лебедев к публикации об удостоверении Навальной.

Также в Министерстве иностранных дел Германии подтвердили агентству РИА Новости, что опубликованное в соцсетях изображение "немецкого удостоверения Юлии Навальной" является подделкой.