«Подходят для уничтожения коронавируса»: иммунолог рассказал о клетках-киллерах

Иммунолог рассказал о клетках-киллерах, которые подходят для уничтожения коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал об особых клетках-киллерах, которые подходят для уничтожения коронавируса.

В нашем организме есть молекулы HLA первого типа (HLA 1). Именно они показывают окружающим клеткам, в первую очередь, клеткам иммунной системы, информацию о том, что происходит внутри.

Например, вирус SARS-CoV-2 проник внутрь клетки. В то время, пока происходит синтез белков, клетка использует механизм «витрины», чтобы подать сигнал SOS: показать «неполадки» клеткам иммунной системы, а именно CD8-клеткам, так называемым T-лимфоцитам - киллерам.

Фокус заключается в том, что CD8-клетка может считать чужеродную инфекцию только в том случае, если она идет вместе с HLA 1. Тогда иммунная система сможет сама подобрать и воспроизвести именно те клетки-киллеры, которые способны уничтожить конкретную инфекцию - в данном случае коронавирусную.

Ранее профессор-вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о том, что пандемия коронавируса закончится к 2022 году. Хотя даже в это время, будут встречаться случаи заболевания COVID-19.