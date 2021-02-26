Глава Якутии призвал для развития региона более активно использовать знания и опыт диаспоры из других регионов и стран

Вопросы вовлечения диаспор и участия наших соотечественников, проживающих в других регионах страны и за рубежом, в социально-экономическом развитии республики рассмотрены на совещании у главы Якутии Айсена Николаева. В настоящее время за пределами республики – в других регионах России и за рубежом – проживают десятки тысяч якутян. Это люди, которые большую часть своей жизни прожили в Якутии, либо молодежь, которая? окончив вузы в центральных городах России или за рубежом, осталась там работать. Большинство из них продолжают поддерживать исторические и культурные связи с родной республикой и изъявляют желание участвовать в социально-экономическом развитии региона.

Глава республики считает, что якутяне, проживающие за пределами региона, искреннее желают помочь развитию региона, делиться опытом и компетенциями по самым разным направлениям. Среди соотечественников имеются сотрудники крупных корпораций, представители бизнеса, успешные предприниматели, ведущие специалисты корпоративного управления, чей опыт и компетенции могут быть востребованы в решении экономических вопросов развития республики.

«Если раньше республика больше привлекала наших соотечественников в вопросах культурного и гуманитарного сотрудничества, что, безусловно, важно, то сейчас мы должны стремиться максимально применить их компетенции в экономическом развитии. У Якутии есть все условия для того, чтобы привлечь их к работе совета директоров республиканских предприятий и компаний, Общественных советов при министерствах и ведомствах», - отметил глава республики.

Участники также отметили, что якутяне, проживающие за пределами республики, хотят иметь больше возможностей для участия в социально-экономическом развитии Якутии и даже предлагают сформировать независимый самостоятельный орган, как Координационный совет соотечественников. «Это говорит о неразрывной связи наших соотечественников с Якутией и об их заинтересованности в её дальнейшем развитии», - отметили они.

По итогам совещания глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что главная задача в этой работе – это расширение круга соотечественников, заинтересованных в участии в социально-экономическом развитии Якутии, применение их компетенций в области экономики, финансов, социальной сферы, направленных на развитие человеческого капитала республики.