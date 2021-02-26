Элла Памфилова привилась от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"

Элла Памфилова сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "Эпиваккорона" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что что прошла вакцинацию от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона", который был разработан в новосибирском научном центре "Вектор".

- Я тоже привита давно, всем советую. Только [вакциной] от "Вектора", - заявила Памфилова во время встречи с политологами и экспертами 26 февраля.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru президент России Владимир Путин объявил на совещании с правительством 14 октября о регистрации второй в России вакцины от коронавируса.

Разработки препарата возглавил ведущий научный сотрудник отдела геномных исследований Ильназ Иматдинов. Он также выступил одним из добровольцев при испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона".

Также сегодня, 26 февраля, о прохождении вакцинации от коронавируса сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он рассказал, что привился препаратом центра имени Гамалеи "Спутник V" и сейчас хорошо себя чувствует.