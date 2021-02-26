Байден: США никогда не признают Крым российским Фото: REUTERS

Соединенные Штаты никогда не признают полуостро Крым частью российской территории. Вашингтон продолжает работать над привлечением российской стороны к «ответственности за агрессию» на Украине. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил новый избранный американский президент Джозеф Байден.

- США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией. Мы будет работать над привлечением России к ответственности за ее злоупотребления. Семь лет назад РФ нарушила международное право, по которому государства должны взаимодействовать друг с другом, и суверенитет и территориальную целостность Украины, - цитируется заявление Байдена на сайте Белого дома.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский обратился к России с речью, в которой назвал Крым «сердцем Украины» и попросил российскую сторону «вернуть» полуостров. А сразу после этого украинский лидер подписал указ о мерах, направленных на «деоккупацию» и «реинтеграцию» Крыма.

Как писал сайт kp.ru, по мнению экс-президента Незалежной Петра Порошенко, к потере Крыма Украиной привели «исторические причины»: он заявил, что случившееся в 2014 году стало завершением почти тридцатилетней истории.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, на котором за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% жителей полуострова и Севастополя.