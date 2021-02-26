«Алроса» выставит на юбилейном аукционе в Дубае уникальный 242-каратный алмаз. Фото: сайт "Алроса"

«Алроса» в честь юбилейного 100-ого по счету аукциона алмазов специальных размеров выставит на торги один из крупнейших алмазов ювелирного качества. В предыдущий раз в открытую продажу лот подобного уровня был выставлен пять лет назад. Просмотры пройдут в Дубае с 14 по 21 марта текущего года, а сам аукцион состоится 22 марта, сообщается на официальном сайте «Алросы».

Флагманом ассортимента станет 242,31-каратный алмаз размерами 21,7х31,3х41,9 мм.

- В природе кристаллы такого уровня встречают крайне редко, еще реже они попадают на торги, ведь по закону все добытые в РФ алмазы крупнее 50 карат проходят государственную экспертизу на предмет выкупа в государственный фонд. Даже в случае возможности реализовать их на открытом рынке мы предпочитаем делать это, предварительно огранив алмаз в бриллиант, - объяснил гендиректор компании Евгений Агуреев.

В природе кристаллы такого уровня встречают крайне редко. Фото: сайт "Алроса"

Именно поэтому данный алмаз станет исключительным лотом в рамках 100-го международного аукциона, проходящего в юбилейный год 25-летия «Алросы».

Отмечается, что на аукционе в Дубае выставят еще два крупных кристалла: 190,74 карата и 136,21 карата, и дополнительный ассортимент алмазов от 10,8 карата.