«Спецназ добра»: в Якутии стартовала «Дорога жизни»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

В республике продолжается развитие проектов добровольческого движения «Спецназ добра Якутия». 2020 год глава Якутии Айсен Николаев объявлял «Годом патриотизма». Но запланированная в прошедшем году акция «Дорога жизни» из-за пандемии была вынуждена переждать своего осуществления. И вот в феврале, ко Дню защитника Отечества и к открытию автозимника акция «Дорога жизни» благополучно стартовала.

Организаторы акции - предприниматели Айаар Акимов и Альберт Третьяков 24 февраля на большегрузах перевезли из Якутска для жителей 16 наслегов Верхоянского улуса 25 тонн жизненно необходимых грузов: продукты питания, детские коляски, хозяйственную утварь, предметы домашнего обихода, стройматериалы – пенополистирол, кирпичи, профлисты.

«Мы, перевозчики Арктики с большим удовольствием присоединились к республиканскому добровольческому движению «Спецназ добра Якутия» и очень рады, что стали первопроходцами нового направления «Спецназа Добра - Дорога жизни». Конечно, жителям северных и арктических районов республики, в частности жителям Верхоянского улуса, очень накладно перевозить из Якутска большой объём жизненно необходимых грузов. Решение вопроса требует больших усилий и финансовых затрат, не каждый может позволить себе перевозить грузы авиарейсом, тем более, что перелёты стоят очень дорого», - отмечают перевозчики.

Общественники и активные жители Верхоянского района заранее сформировали у жителей наслегов списки необходимых товаров, которые бы они хотели привезти из Якутска. Причем список формировался среди незащищённых слоёв населения: многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, матерей-одиночек, инвалидов, среди тех, кто самостоятельно не может решить вопрос перевозки большого объёма грузов наземным транспортом.

Закупать весь необходимый ассортимент продуктов и товаров в магазинах и оптово-розничных базах Якутска помогали добровольцы – уроженцы Верхоянского улуса, студенты и работающая молодёжь, а также их родственники.

Жители наслегов Верхоянского улуса передают большую благодарность перевозчикам Арктики, добровольцам Сардане Гороховой, Александру Горохову, Виссариону Тимофееву, Владу Потапову, всем общественникам, которые помогали загружать товары и продукты в большегрузную технику, а после прибытия автомашины в район, её разгружать.

Отметим, что добровольческое движение «Спецназ добра» зародилось в 2017 году по предложению Айсена Николаева, который объявил 2017 год – Годом добра в городе Якутске. С тех пор, вот уже пять лет, под патронатом главы Якутии Айсена Николаева добровольческое движение намного расширилось и приобрело республиканское значение.