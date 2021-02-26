Создатели "Спутник V" назвали вакцинацию "мостиком к международному сотрудничеству"

Создатели "Спутник V" назвали вакцины "мостиком к международному сотрудничеству" Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал вакцинацию мостиком к международному сотрудничеству.

- Важны уроки, которые мы извлекли из истории. Один такой урок – это международное сотрудничество, потому что даже во времена Холодной войны мы сотрудничали с теми же Соединенными Штатами по вакцинации, в том числе против полиомиелита, - заявил Дмитриев на площадке Российского исторического общества.

Российское историческое общество (РИО), фонд «История Отечества» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) подписали соглашение о сотрудничестве для популяризации отечественной истории в России и за рубежом.

Церемония подписания состоялась в ходе тематической выставки, посвященной истории российских разработок в области вирусологии.

Напомним, к настоящему моменту уже порядка четырех миллионов россиян сделали прививку от коронавируса. Массовая вакцинация в стране началась 18 января.