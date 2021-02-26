Путин обсудил с канцлером Австрии поставку и производство "Спутника V"

Путин обсудил с Курцем поставку и производство "Спутника V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во время переговоров по телефону обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможность поставить в страну российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и совместно производить препарат. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Пресс-служба Кремля также сообщила, что телефонный разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

Также отмечается, что главы государств обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса и приняли решение о необходимости сотрудничества профильных ведомств.

В феврале сайт KP.ru сообщал, что Курц заявил о готовности привиться российской или китайской вакциной от коронавируса, если препарат будет зарегистрирован в Евросоюзе. Канцлер Австрии тогда заявил в интервью немецкому изданию, что "речь идёт только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах".