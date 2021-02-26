Умер Андрей Петров, главный редактор «Молодой гвардии». Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Умер Андрей Петров, главный редактор издания «Молодая гвардия». Возглавлявший издательство около четверти века редактор ушел из жизни на 62-ом году после тяжелой болезни. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает «Молодая гвардия».

Андрей Петров родился 22 марта 1959 года. Он окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института, после преподавал историю и обществоведение в школе. С «Молодой гвардией» он начал сотрудничать внештатно: в 1989 году стал сотрудником редакции историко-патриотической литературы, затем заведующим редакцией серии «ЖЗЛ». Главным редактором Петрова назначили в 1996 году.

- Несмотря на непростые для книгоиздания условия, при руководстве Андрея Петрова в серии «ЖЗЛ» вышло больше книг, чем за всю ее предыдущую столетнюю историю. С его поистине легкой руки появилось также много новых серий, авторов и друзей у «Молодой гвардии», - говорится в сообщении издательства.

На конкуре «Человек книги» Андрея Петрова признали лучшим главным редактором года. Он также удостоился множества медалей и знаков отличия федеральных органов и общественных организаций, в том числе почетного звания «Заслуженный работник культуры России» в 2007 году.