МИД Сирии назвал «трусливым» авиаудар США Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Сирия решительно осуждает американский авиаудар по прилегающим к Ираку районам в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в пятницу, 26 февраля, говорится в заявлении сирийского министерства иностранных дел.

- Сирия жестко осуждает трусливую американскую агрессию. Эта атака противоречит международному праву и уставу Организации Объединенных Наций. Такие действия могут привести к последствиям, которые в свою очередь способны вызвать эскалацию ситуации в регионе, - говорится в заявлении МИД Сирии, которое цитирует издание SANA.

Власти Дамаска считают, что агрессивные действия американской стороны – негативный сигнал того, что новая администрация Соединенных Штатов намерена придерживаться не международного права, а «закона джунглей». Сирия призвала США немедленно прекратить свою агрессивную политику.

Напомним, вчера Штаты нанесли несколько авиаударов по объектам проиранских сил на территории Сирии. Пентагон назвал такие действия «ответом на недавние атаки против американцев в Ираке».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что американские ВС предупредили российских военных о нанесение этого авиаудара всего за несколько минут.