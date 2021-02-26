Температура в Москве 26 февраля 2021 побила рекорд 1990 года

Днем в субботу в Москве дождь перейдет в снег, а на дорогах и тротуарах станет скользко Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 26 февраля, температура воздуха в Москве побила исторический рекорд, поднявшись до плюс 6,4 градуса. Последний раз рекордно тёплым этот день был 31 год назад, в феврале 1990 года.

Ранее в центральной части России шли сильные снегопады, поэтому при резком потеплении весь снег начал таять. Перед самым тёплым днём за последнее время в Москве была зафиксирована рекордно холодная ночь. 23 февраля столбики термометров опустились до минус 24,5 градуса, и ночь на вторник стала самой морозной за зиму, а уже ночь на 26 февраля стала самой тёплой. Температура достигла плюс четырёх градусов.

Накануне потепления в Москве выпала четверть месячной нормы осадков - девять миллиметров снега. Высота сугробов в регионе увеличилась до 57 см.

В субботу, 27 февраля, в Москве ожидается гололёд, поскольку ночью температура будет около нуля или незначительно ниже, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.