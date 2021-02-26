Путин обсудил ситуацию вокруг Карабаха с Совбезом РФ Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянным членами Совета безопасности России ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Оперативное совещание главы государства состоялось в пятницу, 26 февраля, сообщается на официальном сайте Кремля.

Обращаясь к участникам оперативного совещания, президент страны отметил, что хотел бы услышать оценки работы российских миротворцев, а также МЧС и пограничников в Нагорном Карабахе.

- Сегодня мы с вами обсудим ситуацию вокруг нагорного Карабаха и урегулирования конфликта в этом регионе. Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, пограничники и как идёт сотрудничество с международными организациями в данном направлении, с нашими коллегами из других стран, - сказал Владимир Путин.

Напомним, 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян подписали текст совместного заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В соответствии с ним полностью прекратились все боевые действия, а в регион направили миротворцев из России.