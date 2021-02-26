Спрос на инструменты для ремонта автомобилей в России увеличился из-за снегопадов

Из-за снегопадов в России увеличился спрос на инструменты для ремонта автомобилей Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильнее всего февральские снегопады сказались на автолюбителях. Обстановка на дорогах несколько дней подряд была крайне неблагоприятной. Все это привело к росту спроса на технику и аксессуары для автомобилей. В общей сложность оборот этих товаров вырос почти втрое по сравнению с январем - на 185%.

Аналитики AliExpress Россия подсчитали, что в феврале оборот инструментов для ремонта машин вырос почти в два раза. Самые популярные товары из этой категории - дорожные наборы с шестигранным ключом, плоскогубцами и отвертками. То есть все то, что пригодится, если вдруг понадобится заменить колесо или отремонтировать электронику автомобиля.

Увеличился спрос и на аккумуляторы. В феврале оборот этих товаров вырос на 70%. Их средняя стоимость составила от 3,5 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, рост спроса показали автомобильные пусковые устройства. Эти устройства помогают запустить автомобиль в тяжелых погодных условиях или подзарядить его в морозы.

Чтобы обезопасить себя, россияне стали чаще покупать цепи на колеса автомобилей, которые позволяют улучшить сцепление с дорогой. Их оборот увеличился в 2,5 раза по сравнению с январем.