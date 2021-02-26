Памфилова считает нереальным и нецелесообразным перенос выборов в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова считает, что перенос выборов в Государственную думу России на более ранний срок в 2021 году нереален и нецелесообразен. Об этом она сообщила в пятницу, 26 февраля, на встрече с политологами.

- Я думаю, что пора завершить спекуляции на эту тему. Я уже говорила сегодня, что до 20 июня президент должен издать указ. Куда переносить, и кто к этому готов? Если речь про то, чтобы провести выборы раньше 19 сентября, то об этом и речи быть не может, - отметила Элла Памфилова.

Глава ЦИК объяснила, что в течение десяти суток комиссия решит, как будет проходить процесс голосования и принять соответствующий порядок. По ее словам, процесс будет запущен очень скоро, и переносить выборы на более раннюю даты технически невозможно.

Напомним, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти России не обсуждают возможный перенос выборов в Государственную думу.